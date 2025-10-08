Sabah'ın haberine göre; Sadettin Saran, transfer planlamasını ocak ayına bırakmadan bitirmek ve o tarihte açıklamayı yapmak hedefinde.

En-Nesyri için de istenen seviyede bir verim alınmadığı düşünülüyor. Tedesco'nun oyun anlayışına göre hedefteki forvetin, bağlantı oyununa katkı sağlayan, pas kalitesi yüksek ve sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu olması planlanıyor.