Fenerbahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Özellikle Başkan Sadettin Saran ve ekibinin ocak ayı için kolları erkenden sıvadığı belirtildi. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, transferdeki ilk hamlesini yapacağı bölgeyi netleştirdiği ve kısa süre içinde işi bitirmek istediği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.10.2025 - 08:59