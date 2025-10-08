Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Sağlık Durumu Bilgilendirme Sporcularımızdan Takım Kaptanımız Eda Erdem, karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle, Ana Cristina ise geçirmiş olduğu menisküs operasyonu sonrası devam eden tedavi ve kuvvet çalışmaları nedeniyle bugünkü müsabakada oynayamayacaklardır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM