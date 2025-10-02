Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Nice sınavında! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Nice'i ağırlayacak. İlk hafta Zagreb deplasmanında alınan mağlubiyeti tolere etmek isteyen sarı-lacivertliler taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor. İşte Domenico Tedesco'nun Nice karşısındaki muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, perşembe günü saat 19.45'te evinde Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e mağlup olurken, Nice ise sahasında Roma'ya kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlarken, Benfica'ya elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.
6. RANDEVU
Fenerbahçe ile Nice, 6. kez kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibi ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası'nda rakip oldu. 1959-1960 sezonunda son 16 turunda taraflar birer galibiyet alırken, o dönemki statü gereği karar maçı oynandı ve Fenerbahçe 3. karşılaşmada mağlubiyet yaşadı. İki ekip 1973-1974 sezonunda ise UEFA Kupası 2. tur maçında eşleşirken, Nice 4-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atladı. Sarı-lacivertliler, rekabette 6 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.
AVRUPA KUPALARINDA 292. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 398 kez havalandırırken, kalesinde ise 415 gol gördü.
KUPA 2'DE 150. MAÇ
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 150. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 149 müsabakada 64 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 209 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 190 gol gördü.
FRANSA TAKIMLARI İLE 23. KEZ
Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa takımlarıyla 22 müsabaka oynadı. Kanarya, en fazla resmi maçı da Nice ve Lyon ile yaptı. Sarı-lacivertliler, bu iki ekip ile 5'er maçta rakip olurken, Lille ile de 4 mücadeleye çıktı. Bordeaux, Cannes, Marsilya ve Rennes takımlarıyla da 2'şer müsabakada karşılaşan sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, son olarak 23 Ocak 2025'te Kadıköy'de Lyon ile karşılaştı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
LIGUE 1'DE 12. SIRADA
Nice, Fransa Ligue 1'de bu sezon 6 maça çıkarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Franck Haise'in öğrencileri 7 puanla 12. sırada yer alıyor. Rakip filelere 7 gol gönderen Nice, kalesinde 10 gole engel olamadı.
SRDJAN JOVANOVIC DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Nice arasında oynanacak müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İngiliz Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise Peter Bankes eşlik edecek.
TALISCA DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak. Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncunun, mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin Nice maçı muhtemel 11'i...