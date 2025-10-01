UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, perşembe günü saat 19.45'te evinde Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e mağlup olurken, Nice ise sahasında Roma'ya kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlarken, Benfica'ya elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.