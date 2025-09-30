Fenerbahçe'nin en sansasyonel transferlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun kulüple olan sözleşmesi hakkında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre milli futbolcunun sarı-lacivertlilerle yaptığı anlaşmada maaşının 1907 TL olduğu belirtilirken, tüm ticari anlaşmanın eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'ye ait holding ile yapıldığı aktarıldı.
Benfica'dan bonservisi 22.5 milyon Euro'ya alınan yıldız oyuncu için TFF'ye yapılan bildirimde ücretinin 1907 TL olduğu kaydedilirken Safi Holding ile Kerem arasında imzalanan imaj hakkı sözleşmesi ise yıllık vergiler dahil 7 milyon Euro tutarında. 4 yıllık anlaşmanın karşılığı ise toplam 28 milyon Euro.