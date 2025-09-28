Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün motivasyon farkını gördünüz. Birer birer engelleri aşacağız. Bu takımda her gün sevgi artacak, özgüven artacak. Hep 'birlik beraberlik' dedim seçim zamanı. Öylesine söylemiyordum. Bunu taraftarımızdan da bekliyoruz. Çünkü kenetlenmezsek şampiyon olamayız" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyon olmak için kenetlenmeleri gerektiğini belirten Sadettin Saran, "Ben normalde maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Bugün ilk maçım diye konuşuyorum. Fakat şunu hatırlatayım. Seçim zamanında sizlere hep 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız' dedim. Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Birer birer engelleri aşacağız. Bu takımda her gün sevgi artacak, özgüven artacak. Hep 'birlik beraberlik' dedim seçim zamanı. Öylesine söylemiyordum. Bunu taraftarımızdan da bekliyoruz. Çünkü kenetlenmezsek şampiyon olamayız" ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARLA SÜREKLİ GÖRÜŞÜYORUM'

Oyuncularla sürekli iletişim halinde olduğuna değinen Saran, "Her geçen gün daha iyi takım göreceğiz. Oyuncularla sürekli görüşüp, konuşuyorum. Motivasyonu, aile olduğumuzu, kaybetsek bile bütün eforunuzu harcarsanız, kafaya tekme ile girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yoğunuzu verin dedim. Farkı gördük daha da göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.