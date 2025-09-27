CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Baygınlık geçirdi" Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Baygınlık geçirdi" 00:35
G.Saray Süper Lig'de 7'de 7 yaptı! G.Saray Süper Lig'de 7'de 7 yaptı! 00:34
Singo'dan nefis asist Icardi'den şık gol! Singo'dan nefis asist Icardi'den şık gol! 00:34
F.Bahçe'de o isimle yollar ayrılıyor! F.Bahçe'de o isimle yollar ayrılıyor! 00:34
Trabzonspor'un İstanbul kafilesi belli oldu! Trabzonspor'un İstanbul kafilesi belli oldu! 00:34
Fenerbahçe'de kritik toplantı! Sadettin Saran ve Tedesco... Fenerbahçe'de kritik toplantı! Sadettin Saran ve Tedesco... 00:34
Daha Eski
F.Bahçe'de ihanet iddiası! Mourinho ve Branco... F.Bahçe'de ihanet iddiası! Mourinho ve Branco... 00:34
Drogba'dan flaş F.Bahçe açıklaması! Drogba'dan flaş F.Bahçe açıklaması! 00:34
Saran'a haber yolladı! 'Göreve hazırım' Saran'a haber yolladı! 'Göreve hazırım' 00:34
Fenerbahçe'de 4 isim döküldü! Tedesco... Fenerbahçe'de 4 isim döküldü! Tedesco... 00:34
Mertens öve öve bitirememişti! 4 golle maça damga vurdu Mertens öve öve bitirememişti! 4 golle maça damga vurdu 00:33
F.Bahçe'de gerginlikler artıyor! F.Bahçe'de gerginlikler artıyor! 00:33
Duran ile ilgili şoke eden iddia!
F.Bahçe'de yeni yönetim Tedesco kararını verdi!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 27 Eylül 2025
Hacıosmanoğlu'ndan Filistin mektubu! "İsrail derhal men edilmelidir"