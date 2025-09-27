FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran ile ilgili şoke eden iddia! Sahalara dönüş süresi...

FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran ile ilgili şoke eden iddia! Sahalara dönüş süresi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanmıştı. Bir süredir takımdan uzak olan ve sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyan Kolombiyalı forvetle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)