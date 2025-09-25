Maça gelelim. Altı numara olmayan iki oyuncu (Semedo, Asensio), sağ bek olmayan bir (Çağlar) ve stoper olmayan bir (Osterwolde) ile çıktı sahaya. Neymiş; Fred ile İsmail ceza verecekmiş yeni nesil büyük zeka. Ne oldu? Sağdan atak geliştiremedin. Asensio'yu geriye çektiğin için önde pozisyon üretemedin. Rakip seni sola yönlendirdi, Brown ile her topu ezdin. Kilitlenmiş Kerem çevresinden yardım alamadı, maçı sekiz kişiyle oynadın. Sahada oyun ezberi olmayan bir takım vardı. Neyin cezasını, kime verdiğini anlayamadığımız, moda tabirle "yeni nesil" skandal izledik aslında.