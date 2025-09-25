Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 25.09.2025 - 08:39Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 - 08:48
ABONE OL
GÜRCAN BİLGİÇ – YENİ NESİL SAÇMALIK!
Sahaya çıkardığı on biri açıklarken "son iki maçı görmediniz mi?" dedi Tedesco. Yeni nesil denilen teknik adamın, çıkardığı faturaya bakın. "Fred ile İsmail yapamadı, koşmadı, yetersizdi. Ben de bu seçimi yaptım" diyor. Ve bu konuşma oyunu duygularıyla izleyenler için "helal olsun" ekosunu getiriyor. Ama öyle değil. Bunları sonuçtan bağımsız yazıyorum. Çünkü yenilen iki golün de bu seçimlerle ilgisi yok. Tamamen oyuncu "kalitesi" ile ilgili o goller. Hoca ile alakası yok.
Maça gelelim. Altı numara olmayan iki oyuncu (Semedo, Asensio), sağ bek olmayan bir (Çağlar) ve stoper olmayan bir (Osterwolde) ile çıktı sahaya. Neymiş; Fred ile İsmail ceza verecekmiş yeni nesil büyük zeka. Ne oldu? Sağdan atak geliştiremedin. Asensio'yu geriye çektiğin için önde pozisyon üretemedin. Rakip seni sola yönlendirdi, Brown ile her topu ezdin. Kilitlenmiş Kerem çevresinden yardım alamadı, maçı sekiz kişiyle oynadın. Sahada oyun ezberi olmayan bir takım vardı. Neyin cezasını, kime verdiğini anlayamadığımız, moda tabirle "yeni nesil" skandal izledik aslında.
Takımı dominant oynatsın, taraftara keyif veren seçimleri yapsın denilen bir seçimin, kendi saçmalığında ilk yenilgisini aldı takım. Bilmiyorum; eğer kafilenin başında eski yöneticiler olsa, bu hamleyi duysa, Tedesco'yu sorgu odasına alıp, yakasından sallarlar mıydı? Bunun adını, takımın gelecek maçlarını kurtaran "balans ayarı" olarak yorumlamak da isteriz. "Bu maçı kaybettiler ama, oynamayanlar hizaya geldi ve Fenerbahçe değişti" diyelim. Fred veya İsmail bir sonraki maçta Asensio ve Semedo ile rekabete gireceklerse, eyvallah. Bir daha görmeyeceğiz bu merkezi, emin olun.
EMRE BOL – SIFIR, SIFIR, SIFIR!
Sahaya çıkan 11 hücum anlamında bir şeyler vadediyordu. Tabi aynı şeyi orta sahadan beklemek çok zordu. İnanın dünyanın en kafası karışık oyuncuları Fenerbahçe'de oynuyor! Her gelen teknik adam kendi sistemini oturtmaya çalışıyor, futbolcuların kafası allak bullak oluyor! Tedesco rakibi Dinamo Zagrep'i küçümsemiş olacak ki orta sahada direnç gösterecek kimseyle başlamadı maça…
Ön taraftan stoperlere kadar Szymanski dışında baskıya cevap verecek, adam kovalayacak, savunma yapacak kimse yoktu. Hal böyle olunca bütün orta saha mücadelelerini Hırvat takımı kazandı. Hele Mert Müldür varken sağ beke Çağlar'ı koymasını anlayamadım. Karşılaşmada zaman zaman 3'lüye geçmeyi düşünmüş olmalı diyerek anlamlandırmaya çalışıyorum.
Kalibresi bu kadar düşük bir rakibe karşı çok hücumcuyla oynamana karşın doğru düzgün pozisyona bile giremedin. Birçokta pozisyon verdin. En-Nesyri öylesine ağır ve o kadar yanlış yerlerde duruyor ki… Böyle bir santrforla tehlikeli olmak neredeyse imkansız. UEFA Avrupa Liginde belkide tarihinin en zayıf takımları yarışıyor. Böyle bir gruptan Fenerbahçe'nin çıkamaması tarihi rezalet olur. Allah aşkına En- Nesyri'nin istatistiklerine bakın beni anlayacaksınız. Ne isabetli şutu, bırakın isabetliyi şutu bile yok. Bütün istatistikleri 0! Dinamo Zagrep'e 3 gol yiyip yenilmenin hesabını birileri vermeli. Yeni Başkan Sadettin Saran'ın yerinde olsam Samandıra'ya baltayla girerim. Zira bu kadronun böyle oynamaya hakkı yok.
MUSTAFA ÇULCU – YAZIK OLUYOR
Fenerbahçe'de hoca savunmada isimler belli ama rol paylaşımından kimsenin haberi yok. İnanılır gibi değil ama 7 kişi arasından Beljo tıngır mıngır topa dokundu ve golü attı. Oyun kurma görevi kimde o da belli değil. Semedo ön liberoda ızdırap çekerek oynadı. Asensio darmadağınık Szymanski inanılmaz top kayıpları yaptı. Yaptığı en iyi iş olan savunmadan seken sahipsiz topa nefis vurdu ve geriye dönüşü erken sağladı.
Fenerbahçe'nin savunma arkasına uzun top atmaktan başka hücum planı yok. Dinamo Zagreb asla Fenerbahçe'nin ayarında oyuncu grubuna sahip bir takım değil ama galip gelmeyi bildiler. Bir Hoxha'yı durdurmadılar. Almanya da kursu birincilikle bitirdi dediler gelen kurs birincisi Tedesco da giden special one da bence Fenerbahçe'nin asıl rakipleri. Yazık oluyor Fenerbahçe'ye...
Fransız Jerome Brisard 39 yaşında. Dünya Kulüpler Kupası'nda 8 maç, geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde bir gün arayla 2 maçta VAR hakemiydi. Biz onu daha çok VAR hakemi olarak tanıyoruz. Maçın kırılma anı 33'de En- Nesyri'nin gollük atağına 4. hakem T. Leonard'a uyarak topsuz alanda Semedo-Goda çarpışmasına skandal bir faul verdiler!
VAR'lı maçlarda bu tür ataklarda ''Oyunu oynat sonuç al gol olursa eğer faul varsa zaten VAR devreye girecek'' deniyor. Protokolü en iyi bilen aciz Brisard, işgüzar 4.hakeme uyarak bu müthiş gollük atağı kesti skandala imza attılar. 37 de Ederson ayağı kaydı ama topu içeride yakaladı hakem korner dedi. Bu hataya itiraz eden Tedesco sarı gördü. 44 de Valinic'in ayağına Brown bastı ama sarı kartı Valincic gördü ters kararla faulü Fenerbahçe attı. 62 de topun üstünden Misic kontrolsüz hareketiyle Brown'a yaptığı faulün karşılığı sarı olması gerekirken faulü Dinamo Zagrep lehine verince Brisard'ın sahaya çıkmaması VAR hakemliğinde kalması gereceğini çok net gördük.