Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaray'a flaş telefon! Fenerbahçe ve transfer...
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak üzere olduğu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın, eski kulübü Galatasaray'dan bazı eski futbolcu ve tesislerde görev yapan çalışanları aradığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli takımın 25 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro da bonusla Benfica'dan kadrosuna katacağı milli sol kanat, bu transfer kesinleştiğinde G.Saray'da forma giydiği dönemde kendisine yakın gördüğü kulüp personeli ve bazı eski futbolcuları aradı.
Kerem, "Birlikte güzel günler geçirdik. Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var ancak bu profesyonel hayat."
"Benim için ne olursa olsun, hangi formayı giyersem giyeyim G.Saray'da yaşadıklarım unutulmaz."
"Üzerimde emeğiniz çok fazla."
"Bunu unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.
KEREM İMZAYA GELİYOR
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile her konuda anlaşmaya vardı.
Sabah'ın haberine göre milli yıldızın, önümüzdeki 48 saat içinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Sağlık kontrolünden geçecek oyuncu, ardından kendini sarı-lacivertli yapacak resmi sözleşmeye imzayı atacak. 26 yaşındaki sol kanat, Fenerbahçe'nin cumartesi günü ligde Göztepe'ye konuk olacağı karşılaşmada kafilede yerini alacak.
Bu arada Benfica, Kerem'i Nice maçının 84. dakikasında oyuna aldı ve Fenerbahçe'nin milli yıldızı playoff'ta kendisine karşı oynatma ihtimalini ortadan kaldırdı.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, oyuncusuna sarılmasıyla ilgili "Ben tüm oyuncularıma iyi bir şekilde sahaya çıkmaları için sarılırım" demişti.