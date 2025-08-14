CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın Akanji'nin peşine düştü Galatasaray'ın Akanji'nin peşine düştü 23:16
Chelsea istemedi! Galatasaray Portekizli oyuncu için devreye girdi Chelsea istemedi! Galatasaray Portekizli oyuncu için devreye girdi 23:05
Beşiktaş tur için sahada Beşiktaş tur için sahada 22:54
Tomas Suslov sürprizi Tomas Suslov sürprizi 22:47
Trabzonspor'da Ounahi yarışı Trabzonspor'da Ounahi yarışı 22:45
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! 22:42
Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! 22:42
F.Bahçe'den Youri Tielemans hamlesi! F.Bahçe'den Youri Tielemans hamlesi! 22:42
F.Bahçe'de Lunin sesleri! F.Bahçe'de Lunin sesleri! 22:42
Icardi'den flaş Kerem Aktürkoğlu yorumu! Icardi'den flaş Kerem Aktürkoğlu yorumu! 22:42
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! 22:42
Mauro Icardi: "En kısa sürede..." Mauro Icardi: "En kısa sürede..." 22:42
Kerem'den G.Saray'a flaş telefon! F.Bahçe ve transfer...
