Anderlecht-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden temsilcimiz son 16 turu için sahaya çıkıyor. Anderlecht-Fenerbahçe maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2025- 22:54 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025- 23:45