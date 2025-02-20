Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi paly-off turu rövanş maçında deplasmanda Anderlehct ile kozlarını paylaşıyor.
Sarı-lacivertliler ilk maçta sahasında 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Belçika'da oynanan maçtan da hata yapmayarak turnuvada son 16'ya kalmak istiyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
EN NESYRI SAHNEYE ÇIKTI!
GOOOLLL! Youssef En-Nesyri sahneye çıktı! Temsilcimiz Fenerbahçe maça golle başladı! pic.twitter.com/wMiUnYw4FQ— TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025
ANDERLECHT BERABERLİĞİ YAKALADI
Vasquez'in attığı golle Anderlecht skoru 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/Evu2gSjqfr— TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025
ANDERLECHT-FENERBAHÇE 11'LERİ Anderlecht
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez.
Fenerbahçe: İrfan Can, Kostic, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanan Anderlecht-Fenerbahçe maçı 20 Şubat Perşembe günü saat TSİ 23.00'te başladı.
ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Anderlecht-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?
Evet, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Anderlecht-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor.