10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile beraber futbolcular Mauro Icardi ve Nelson Semedo açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Burada hep beraber olduğumuz için mutluyuz. Bir önceki finalde bir arada olamadık. Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim. Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun. Kupayı kazanacak takım psikolojik avantaj elde edecek. Ancak dostluk içinde geçmesi önemli. En büyük dileğim bu."

MAÇ SAATİ VE STADYUM İLE İLGİLİ

"Bu saatten sonra stat ve hava şartlarını konuşmaya gerek yok. Herkes maça hazır." Domenico Tedesco: "Bu durumu önemsemiyorum. Önemli olan şey değiştirebileceğimiz şeyler. Nerede oynayacağımıza etki edemeyiz. Hangi oyuncularla ve nasıl oynayacağımız benim için önemli. Gerisinin önemi yok."

DERBİLERİN KEYİFSİZ GEÇMESİ HAKKINDA

"İki takım da yarı finalde kupayı ne kadar kazanmak istediğini gösterdi. Yine çok isteyen iki takım olacak. Lig maçları korkuların fazla olduğu maçlar olabiliyor ama yine de herkes kazanmak için çıkıyor. Bazen rakiplerin de kaybetmemek istediği maçlar oldu. Bu sadece benim zamanımda değil, daha önce de oldu. Oyuncuların üzerindeki stresi ve baskıyı görüyorsunuz. İki takım da kazanmaya oynayacak. Zevkli ve çekişmeli geçecek. Seyir zevki bu kez daha yüksek olacaktır."

TRANSFER KONUSUNDA

"Çok iyi kadromuz var. Osimhen ve Jakobs, Afrika Kupası'nda. Singo olmayacak. Diğer oyuncular hazır. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Transfer sadece sizin elinizde olmuyor. Ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da sözleşme ile ilgili kolay çıkabilecek oyuncuları tercih etmek durumundasınız. Şampiyonlar Ligi'nde de yeni transferleri oynatamayacağımız için zaman var. Doğru oyuncuları, doğru zamanda getireceğiz. Benim için de zor oluyor. Hem maç oynuyoruz, hem de sürekli transfer için görüş bildiriyoruz. Önemli transfer çalışmalarımız var, en kısa sürede takviyeler olacak. Kimsenin şüphesi olmasın."

MAURO ICARDI'NİN AÇIKLAMALARI

"Finalle bizim ve kulüp için önemli. Son yıllarda şampiyonluklar yaşadık. Bu kez yine kupayı almak istiyoruz. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Bu kupa camia için çok önemli, kazanmak için elimizden geleni yapacağız.Bence ilk 11'e ve kulübeye odaklanmalıyız. Bireysel performans önemli değil. Benim işim gol atmak, kaptan olmak da onur verici. Takıma ve gençlere de yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikte bir şeyler yaparsanız ödül kazanıyorsunuz. Arjantinli olarak futbolun tutkusunu iyi biliyorum. Dört yıl önce geldiğimde buradaki atmosferden dolayı çok şaşırmıştım. Çok iyi atmosferler var. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Birçok kupa kazandık, daha fazlasını kazanmak istiyoruz."

TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Bu yıla Samsunspor galibiyetiyle başladığımız için mutluyuz. Yarına hazır olacağız, Samandıra'da iyi bir enerjimiz var. Talisca kadroya katılacak. Guendouzi dün geldi ve takımla idmana katıldı. Mert Günok da aramıza katıldı. Mutluyuz ve maçı iple çekiyoruz."

GUENDOUZI'NİN SON DURUMUYLA İLGİLİ

"İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Çok kolay ve net değil ne kadar oynayacağı. Kendisi ile konuşacağız ve karar vereceğiz. O hep kazanmak ister, winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. 35 yaşında, kariyerinin sonunda gelmedi. Prime döneminde geldi, çok mutluyuz. Herkes çok iyi bir iş çıkardı. Onu aldığımız için mutluyuz. Nasıl oynayacağını göreceğiz, tek isteğimiz burada oynarken keyif alması."

DERBİLERİN KEYİFSİZ GEÇMESİ HAKKINDA



"Bu sezon ilk maça bakacak olursanız, bence çok iyi ve güzel bir maçtı. İki takım da çok kaliteli. Rekabet iyidir. Rekabet olmasa, futbol ilginç olmaz. Derbi oynamayı ben de severim. Saygı da çok önemli. Onlara karşı ikinci derbimi oynamak için sabırsızlanıyorum."

NELSON SEMEDO'NUN AÇIKLAMALARI

"Finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Samsunspor'a karşı iyi oynadık ve burayı hak ettik. Güzel bir maç olsun ve sadece futbol konuşulsun. Bu finale iyi hazırlandık. İyi transferler yaptık. Musaba çok iyi başladı. Mert ve Guendouzi de takımla çalıştı. Takıma yardımcı olacaklarını umuyorum. Umarım iyi maç olur, bu kulüp kupayı hak ediyor. 2014'ten sonra bu kupayı kazanmak istiyoruz, iyi de bir moral olur."