Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Bruno Genesio ve futbolculardan Benjamin Andre açıklamalarda bulundu. Ellerinden gelen her şeyi vereceklerini söyleyen Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, "Şampiyonlar Ligi olan bu turnuvada basit maç yok. Her takımı yenebilmeniz gerekiyor. Her iki maçta da tüm taraftarlarımız ve kendimiz için her şeyimizi vereceğiz. Evimizde olacağız ve rövanş maçında şansımızı tehlikeye atmamak için maça hırsla, dengeli ve makul bir şekilde saldıracağız" ifadelerini kullandı.

"3 EKSİK OYUNCU OLACAK"

Yarın oynanacak olan maçta eksik oyuncuları olacağını belirten Genesio, "Yarınki maçta 3 eksik oyuncu olacak. İyileşemeyecek olan İsmaili, ayak bileği burkulmasını tedavi eden Ayyoub ve ayrıca tamamen grubun bir parçası olan Nabil" şeklinde konuştu.

BENJAMIN ANDRE: BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ

Lille forması giyen Benjamin Andre ise, "Yeniden başladığımız için mutluyuz, hisler iyi. İyi bir maç için tüm koşullar mevcut. Bizim için önemli bir maç ve buna hazırlandık. Tıpkı koçları gibi çok tecrübeli bir takım. Çok sayıda genç oyuncumuz var. Onların coşkusu ve çılgınlığı da belki bir avantaj" sözlerini sarf etti.