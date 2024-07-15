Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi Ön eleme
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile kozlarını paylaşacak. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçı rahat kazanmak ve İstanbul'da turu atlamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LUGANO - FENERBAHÇEMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lugano - Fenerbahçe maçı 23 Temmuz Cumartesi saat 21:30'da oynanacak. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.