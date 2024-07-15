Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi Ön eleme

Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi Ön eleme

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile kozlarını paylaşacak. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçı rahat kazanmak ve İstanbul'da turu atlamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2024- 12:45