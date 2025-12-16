Euroleague'de heyecan, 16. haftada Fenerbahçe Beko-Panathinaikos karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa'da yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisiyle bu sezon da başarısını kanıtlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR karşısında da zafer elde ederek galibiyet serisini 7'ye çıkarmak istiyor. Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
CANLI
İlk periyot: Fenerbahçe Beko 16-17 Panathinaikos
2. periyot: Fenerbahçe Beko 37-41 Panathinaikos (Haberimiz güncellenmektedir.)
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN?
Euroleague'in 16. haftasındaki Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı maçı, 16 Aralık Salı günü oynanıyor.
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başladı.
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.
Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.