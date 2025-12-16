Fenerbahçe Beko-Panathinaikos canlı maç | EuroLeague 16. hafta

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de galibiyet serisini sürdürmek için Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Ergin Ataman'ın takımını ağırlayan temsilcimiz, son 6 maçını kazanarak bu sezon da iddiasını kanıtlarken Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda galibiyet serisini 7'ye çıkarmayı hedefliyor. Avrupa basketbolunun son şampiyonu sarı-lacivertliler, basketbolseverleri ekran başına toplamak için sabırsızlanıyor. Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.