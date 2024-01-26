FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte İstanbul'a geliş saati

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, bir süredir Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'le görüşmelerini sürdürüyordu. Sarı-lacivertliler İspanyol ekibiyle anlaşma sağlarken, milli oyuncunun menajeriyle birlikte İstanbul'a geleceği saat de belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2024- 22:59 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024- 23:59