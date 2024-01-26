Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü'de anlaşma tamam! İşte İstanbul'a geliş saati
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, bir süredir Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'le görüşmelerini sürdürüyordu. Sarı-lacivertliler İspanyol ekibiyle anlaşma sağlarken, milli oyuncunun menajeriyle birlikte İstanbul'a geleceği saat de belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile kadrosunu güçlendirdi.
Ayrıca şu ana kadar Samet Akaydın ve Umut Nayir'le kiralık olarak yollarını ayırdı.