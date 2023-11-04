FENREBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Trabzonspor derbi maçıyla devam ediyor. 11. hafta müsabakası Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve Zorbay Küçük düdük çalacak. Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı 6 eksik ile sahaya çıkacak. İki takım da mutlak 3 puan almak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2023- 15:51