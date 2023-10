Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 mağlup ederek 10'da 10 yaptı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada kendi kalesine Erdem Canpolat, 42'nci dakikada İrfan Can Kahveci, 65, 77 ve 87'nci dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.



17'nci dakikada Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



22'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Dzeko, iki rakibinden sıyrılıp pasını Tadic'e aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Erdem uzanarak golü engelledi.



30'uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel'in sağdan son çizgiye inip kale sahasına yolladığı meşin yuvarlak, kaleci Erdem Canpolat'ın ayağına çarparak ağlara gitti: 0-1.



42'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Zajc ile paslaşan Szymanski, ardından ceza yayı üzerindeki İrfan Can Kahveci'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine şutunda Vukovic'e de çarpan top filelerle buluştu: 0-2.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



46'ncı dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Dzeko'nun yerden yakın kale direğine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Erdem kornere çeldi.



58'inci dakikada ani gelişen Pendikspor atağında Sequeira'nın sol kanattan ceza sahası arkasına yerden yolladığı topla buluşan Diaby'nin karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



65'inci dakikada Fenerbahçe, 3'üncü golünü buldu. Zajc'ın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Szymanski, ceza sahası içerisine girdikten sonra pasını altıpas üzerindeki Dzeko'ya çıkardı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.



77'nci dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Tadic, pasını ceza sahası içerisine giren Ferdi'ye bıraktı. Bu oyuncu, altıpasın hemen önündeki Dzeko'ya pasını verdi. Dzeko'nun meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı plase vuruşta top kalecinin solundan filelerle buluştu: 0-4.



87'nci dakikada Pendikspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Ferdi'de kaldı. Ferdi yerden gönderiği pas ile Dzeko'yu topla buluşturdu. Topu aldıktan sonra ceza sahasına giren Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-5.



Edin Dzeko'nun hat-trick yaptığı karşılaşmadan Fenerbahçe 5-0 galip ayrıldı.

STAT: Pendik



HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay



PENDİKSPOR: Erdem Canpolat- Erdem Özgenç (Dk. 84 Serkan Asan), Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, İbrahim Akdağ (Dk. 74 Kappel), Vukovic, Halil Akbunar (Dk. 46 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 73 Lusamba), Çekici (Dk. Görkem Bitin), Erencan Yardımcı



FENERBAHÇE: Livakovic- Osayi-Samuel (Dk. 78 Mert Müldür), Samet Akaydın (Dk. 84 Crespo), Becao (Dk. 46 Oosterwolde), Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 9 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Kent), Szymanski, Tadic, Dzeko



GOLLER: Dk. 30 Erdem Canpolat (K.K), Dk. 42 İrfan Can Kahveci, Dk. 65, Dk. 77 ve Dk. 87 Dzeko (Fenerbahçe)



SARI KARTLAR: Osayi-Samuel, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), İbrahim Akdağ (Pendikspor)