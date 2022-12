Süper Lig'e verilen 2022 Dünya Kupası arasında Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Salernitana ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Rayo Vallecano, Villarreal ve Alanyaspor galibiyetlerinin ardından İtalyan ekibi Salernitana'yı da mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin galibiyet golleri 34. dakikada İrfan Can Kahveci, 58. dakikada Joshua King ve 90+2'de Michy Batshuayi'den geldi.

Fenerbahçe'de Milli Takım'dan dönen Michy Batshuayi ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve 90+2'de bir penaltı vuruşunu gole çevirdi.

JESUS 9 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ



Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ikinci yarısında 9 oyuncu değiştirdi. Mücadelenin 46'ncı dakikasında Serdar Dursun'u yerine Batshuayi, İsmail Yüksek'in yerine Arao oyuna dahil oldu. 62'nci dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Hakan, Ferdi'nin yerine Zajc, King'in yerine Rossi forma giydi. 77'nci dakikada İrfan Can Eğribayat'ın yerine Osman Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel'in yerine Crespo, Lincoln'ün yerine Bruma girdi. 82'nci dakikada Szalai'nin yerine Lemos oyuna dahil oldu.



Öte yandan US Salernitana Teknik Direktörü Davide Nicola, mücadelede 11 oyuncu değiştirdi.



FARIOLI MAÇI TAKİP ETTİ



Fenerbahçe ile US Salernitana arasında oynanan maçı Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli takip etti. Alanya Oba Stadyumu'ndaki maçta Farioli'ye yardımcıları eşlik etti.