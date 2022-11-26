Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği merak konusu. Sarı lacivertli kulübün başına geçtiği dönemde bu yana takım büyük bir çıkışa geçti. Son yıllarda alınan başarısız istatistiklerin aksine Kanarya, Süper Lig'e verilen araya lider girdi. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu grubunu da lider olarak tamamlamayı başardı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Portekizli hocayı da ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği merak konusu. Sarı lacivertli kulübün başına geçtiği dönemde bu yana takım bütük bir çıkışa geçti. Son yıllarda alınan başarısız istatistiklerin aksine Kanarya, Süper Lig'e verilen araya lider girdi. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu grubunu da lider olarak tamamlamayı başardı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Portekizli hocayı da ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Corinthians macerasının ardından yeni durağı belli oldu. Haberde Pereira'nın Flamengo ile anlaştığı ifade edildi. Pereira'nın aynı zamanda Jesus'un eski takımıyla anlaşması, Portekizli hocanın Fenerbahçe'deki geleceğini de yakından ilgilendirebilir. Çünkü şu anda Flamengo'yu Dorival Junior çalıştırıyor ve 60 yaşındaki hocanın ismi Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Brezilya'da yayın yapan Agora Esportes de bu iddiaları doğrular nitelikte bir haber yayımladı.

Öte yandan Brezilya Milli Takımı'yla anılan bir diğer isim ise Jorge Jesus. Eğer Brezilya, Pereira'nın gelişi sonrası Flamengo'dan ayrılacak olan Dorival'la anlaşma sağlarsa Fenerbahçe'nin Jesus'la yeni sözleşme imzalaması konusunda eli rahatlayacak.

Brezilya Milli Takımı, Flamengo, Vitor Pereira ve Dorival Junior arasında Dünya Kupası sonrası yaşanacak gelişmeler, Fenerbahçe'yi ve Jorge Jesus'un geleceğini yakından ilgilendirecek gibi görünüyor. (aspor.com.tr)