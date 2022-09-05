FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper formülü ortaya çıktı! Listede Saidou Sow, Sinaly Diomande ve Maxime Esteve var

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper formülü ortaya çıktı! Listede Saidou Sow, Sinaly Diomande ve Maxime Esteve var

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertlilerde gözler son olarak stoper transferine çevrildi. Kanarya'nın stoper planı ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2022- 06:40