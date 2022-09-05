Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper formülü ortaya çıktı! Listede Saidou Sow, Sinaly Diomande ve Maxime Esteve var
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertlilerde gözler son olarak stoper transferine çevrildi. Kanarya'nın stoper planı ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertli ekip Jorge Jesus'un da gelişinin ardından transfer dönemini hareketli geçirdi.
Kadrosuna birçok ismi katmayı başaran Kanarya'da gözler ise stoper transferine çevrildi.