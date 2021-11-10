FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajeri Mesut Özil iddialarını yanıtladı! Fenerbahçe’den ayrılacak mı?

KEREM'İN KARİYER PLANI

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili birçok Avrupa kulübünün ilgisi var ama Kerem genç yaşına rağmen sağlam adımlar atarak, kariyerini planlıyor. Artık Galatasaray 'ın yanı sıra A Milli Takım'ın da direkt oyuncusu. Kadroda düzenli yer buluyor. Önünde çok uzun bir kariyer var ve atacağı her adımı ailesiyle birlikte titizlikle planlıyoruz. Belki de bu zamana kadar bu yaş grubunda çalıştığım en hırslı, en disiplinli ve gelişmeye en açık oyunculardan birisi. Türkiye'de ve Avrupa'da onu çok parlak bir kariyer bekliyor.

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