FENERBAHÇE HABERLERİ - Menajeri Mesut Özil iddialarını yanıtladı! Fenerbahçe’den ayrılacak mı?

"FENERBAHÇE KAPISI KAPANMADI"

Sinan, kendisi için belirlenen programa harfiyen uyuyor. Tek eksiği resmi maç oynamıyor olması. Sahaya çıktığında fiziksel olarak her şekilde hazır olacak. Yeni bir sayfa açmak için Family&Football ailesine katıldı. Kariyer planlamasını yapıyor olacağız hem saha içi hem saha dışı. Sinan hazır. Fenerbahçe teknik ekibi ne zaman çağırırsa görev yapmaya hazır ve kendisini her an oynayacakmış gibi hazır tutuyor. Herhangi bir şeye sırt çevirmiş ya da küsmüş değil. Unutulmasın ki Sinan teknik sebeplerle değil, kulübün sezon başındaki transfer stratejisi nedeniyle kadroda değil.