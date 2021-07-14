Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini belirledi! Fabio Martins, Alexander Sörloth, Vedat Muriqi... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Fabio Martins, Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başladı. Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Fenerbahçe'de eksikleri tespit eden Vitor Pereria, listesini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
HENRY ONYEKURU
Fenerbahçe, Osayi Samuel'in talipleri artmaya başlayınca yeni bir kanat arayışına girdi. Galatasaray'ın opsiyonu kullanmaması üzerine de Henry Onyekuru radara girdi. Fenerbahçe, menajer William D'Avila ile görüşmelere devam ediyor.
SEBASTIAN DRIUSSI
Fenerbahçe'nin Sebastian Driussi ile ilgilendiği iddialarına menajeri cevap verdi. Henüz hiç bir teklif almadıklarını belirten menajer, "Driussi, Zenit'te mi kalacak?" sorusuna ise, "Transfer piyasası ağustos ayının sonuna kadar açık. Bu nedenle henüz kesin bir şey söylenemez" yanıtını verdi.
KONSTANTINOS GALANOPOULOS
Yunanistan Ligi'nde AEK Atina forması giyen Konstantinos Galanopoulos, Fenerbahçe'nin radarına girdi. geçtiğimiz sezon AEK Atina'da çıktığı 27 maçta, 5 gol, 1 asistle oynadı. 23 yaşındaki oyuncu, orta sahada birçok mevkiide görev yapabiliyor.
WAHBI KHAZRI
Golcü arayışlarını sürdüre Fenerbahçe, St. Etienne formaı giyen golcu futbolcu Wahbi Khazri ile ilgileniyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Saint-Etienne forması giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri'yi listenin en başına yazdı.
FABIO MARTINS
Geçtiğimiz sezon Arap ekibi Al Shabab'ta kiralık oynayan 27 yaşındaki Fabio Martins, Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Fenerbahçe, Braga ile bir kez daha görüşecek. Martins geçtiğimiz sezon, 27 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.
VEDAT MURIQI
Geçtiğimiz sezon Lazio'da beklenen performansı veremeyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Lazio'nun yeni hocası Sarri'nin kararını bekliyor. Fenerbahçe, Vedat Muriqi hakkında kiralansın raporunu bekliyor.
ALEXANDER SÖRLOTH
Trabzonspor'da gol kralı olan ve RB Leipzig'e yüksek bonservis karşılığında transfer olan Alexander Sörloth, beklentilerin altında kalmıştı. Fenerbahçe, Trabzonspor ile birlikte Sörloth'a talip oldu. Sörloth'un sarı lacivertli ekibin ilgisinden memnun olduğu belirtildi.
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