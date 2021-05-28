28 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Kevin Mirallas açıklaması! "Girişimimiz..."

Emre Belözoğlu'ndan Mirallas açıklaması! Girişimimiz...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

'de teknik sorumlu basında ve sosyal medyada yer alan haberleri üzerine açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Belçikalı orta sahayla ilgili olarak, "Kevin Mirallas ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Böyle bir durum yok" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan ; " ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Böyle bir durum yok" dedi.

FK'nın önümüzdeki sezon kadrosunda tutmak istediği Kevin Mirallas için 'nin devrede olduğu haberi böylelikle Emre Belözoğlu tarafından da yalanlanmış oldu.

İŞTE MEDYADA ÇIKAN MIRALLAS HABERİ

Yeni sezonda eksiksiz bir kadro kurarak 'de şampiyonluğu kazanmak isteyen Fenerbahçe'nin listesine son olarak, ile sözleşmesi sona eren Kevin Mirallas girdi. adına 31 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan Mirallas'ı transfer etme hamlesi, bir anda geçen sezon Sarı-Lacivertliler'de birlikte görev yapan Emre Belözoğlu ile 'u karşı karşıya getirdi.

'le karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Bulut'in yerine hocalığa Sportif Direktörlük pozisyonundan Belözoğlu geçmişti. Sezon biter bitmez ise Gaziantep'te teknik adamlık koltuğuna Bulut oturmuştu. Bulut, , ve 'in de gündeminde olan Belçikalı futbolcuyu takımda kalması için ikna etmeye çalışıyor.

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