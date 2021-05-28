Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Kevin Mirallas açıklaması! "Girişimimiz..."

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu basında ve sosyal medyada yer alan Kevin Mirallas haberleri üzerine açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Belçikalı orta sahayla ilgili olarak, "Kevin Mirallas ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Böyle bir durum yok" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Emre Belözoğlu; "Kevin Mirallas ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Böyle bir durum yok" dedi.

Gaziantep FK'nın önümüzdeki sezon kadrosunda tutmak istediği Kevin Mirallas için Fenerbahçe'nin devrede olduğu haberi böylelikle Emre Belözoğlu tarafından da yalanlanmış oldu.

İŞTE MEDYADA ÇIKAN MIRALLAS HABERİ

Yeni sezonda eksiksiz bir kadro kurarak Süper Lig'de şampiyonluğu kazanmak isteyen Fenerbahçe'nin listesine son olarak, Gaziantep FK ile sözleşmesi sona eren Kevin Mirallas girdi. Antep adına 31 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan Mirallas'ı transfer etme hamlesi, bir anda geçen sezon Sarı-Lacivertliler'de birlikte görev yapan Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'u karşı karşıya getirdi.

Fener'le karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Bulut'in yerine hocalığa Sportif Direktörlük pozisyonundan Belözoğlu geçmişti. Sezon biter bitmez ise Gaziantep'te teknik adamlık koltuğuna Bulut oturmuştu. Bulut, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in de gündeminde olan Belçikalı futbolcuyu takımda kalması için ikna etmeye çalışıyor.

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