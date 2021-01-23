Diego Perotti'den yalanlama! Sakatlığım...
Fenerbahçe'nin sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti'den sakatlık açıklaması geldi. Arjantinli yıldız durumunun o kadar da kötü olmadığına dair bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti'den sakatlık açıklaması geldi. Arjantinli yıldız durumunun o kadar da kötü olmadığına dair bir paylaşım yaptı.
Arjantinli yıldız yapmış olduğu açıklamada;
"Sakatlığımla ilgili çıkan haber doğru değil, dizimde herhangi bir yaralanma yok. Hamstring tendonundaki bir yaralanma nedeniyle ameliyat oldum ve mümkün olduğunca çabuk iyileşmek için tedavilere çoktan başladım!"
Las noticias que estuvieron saliendo sobre mi lesión no son ciertas, no tengo ninguna lesión en mi rodilla. Me opere de una lesión en el tendón del isquiotibial y ya comencé con los tratamientos para recuperar lo más rápido posible!— Diego Perotti (@D_10Perotti) January 23, 2021
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