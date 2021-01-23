23 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Diego Perotti'den yalanlama! Sakatlığım...

Perotti'den yalanlama! Sakatlığım...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'nin sezon başında 'dan kadrosuna kattığı 'den sakatlık açıklaması geldi. Arjantinli yıldız durumunun o kadar da kötü olmadığına dair bir paylaşım yaptı.

'nin sezon başında 'dan kadrosuna kattığı 'den sakatlık açıklaması geldi. Arjantinli yıldız durumunun o kadar da kötü olmadığına dair bir paylaşım yaptı.
Arjantinli yıldız yapmış olduğu açıklamada;

"Sakatlığımla ilgili çıkan haber doğru değil, dizimde herhangi bir yaralanma yok. Hamstring tendonundaki bir yaralanma nedeniyle ameliyat oldum ve mümkün olduğunca çabuk iyileşmek için tedavilere çoktan başladım!"

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