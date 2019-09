Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İmtiyazsız futbol istiyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin eylül ayında çarpıcı bir yazı kaleme alırken gündemle alakalı birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalardan satır başları...

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin eylül ayında çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Futbol takımından diğer branşlara, gündemdeki tartışmalı konulardan transferlere kadar birçok konuya değinen Koç'un öne çıkan sözleri şunlar: "Futbol takımımız Ersun Yanal liderliğinde ilk üç haftada çok iyi mücadele etti. Yoluna emin adımlarla yürüyen takımımız camiamızın desteği ile sahip olduğu şampiyonluk sinerjisini her geçen gün daha da güçlendiriyor ve 29. şampiyonluğumuza olan inancımızı artırıyor. Transfer çalışmalarımızı da büyük bir titizlikle gerçekleştirdik."



TFF'YE ÇAĞRI

"Ersun Yanal ve sportif direktörümüz Comolli ile sıkı bir koordinasyon içerisinde çalıştık. Yeni sezonunun başlangıç gününde, federasyonda görev alan tüm isim ve kurullarının eşit, tarafsız anlayışıyla her takım ve kişiye eşit mesafede durarak mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı çağrısında bulunduk. Umuyoruz ki konuşulan, gündem olan her zaman saha ve sonuçlar olur. Hakemlerimiz de adil yönetimleriyle takdir toplar. Alakasız, spekülatif, gerçek dışı gündem yaratmaya çalışanlara karşı da en iyi cevabı Türk futbolunun bireyleri vermiş olur."



TEK TEK KUTLADI

Futbol dışındaki branşlara da değinen Ali Koç, "F.Bahçe Beko, 2019-20 için hazırlıklarına başladı. Obradovic ve öğrencilerinin hedefi, her zaman olduğu gibi tüm kulvarlarda şampiyonluk olacak. Geçtiğimiz ay Alican Kaynar, Emre Sakçı, Eda Tuğsuz, Özkan Baltacı ve Ramil Guliyev, Ateş ve Deniz Çınar 2020 Olimpiyatları için kota aldı. Milli Boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu oldu. Hepsini yürekten kutluyorum" sözlerini sarfetti.



3 TEMMUZ'U UNUTTURMADI

Önceki yazılarında olduğu gibi 3 Temmuz sürecini unutmayan başkan Ali Koç, "Kulübümüz başkan ve yöneticilerinin yaşadıkları ağır hukuksuzluklar hepimizin malumudur. Yargılanmasına devam eden kumpas davasının yanı sıra halen Yargıtay'da olan davamızın da bir an önce sonuçlandırılmasını beklemekteyiz. Bu noktada geçtiğimiz günlerde açıklanan Ergenekon gerekçeli kararında da 3 Temmuz Kumpas Davası'na atıfta bulunulmuş ve bu konudaki haklılığımız bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır" açıklamasını yaptı.



12. ADAMA UYARI

Ali Koç, yazısında taraftarlara bir mesaj yolladı. "Camiamızdan önemli bir rivam var" diyen başkan Koç, "Sosyal medya başta olmak üzere medya organlarında da kendilerini kanaat önderi ya da sosyal medya fenomeni olarak lanse eden ancak asli görevleri manipülatif söylemlerle yönetimimiz üzerinde baskı unsuru oluşturma çabasında olan kişilere karşı dikkatli ve uyanık olmalarıdır" sözlerini sarfetti.