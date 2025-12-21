Atılay Canel: Teknik ekip olarak görevi bıraktık!

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel Alanyaspor maçının ardından, "Şimdi ikinci yarı kulübümüz yeniden bir yapılanma içine girecektir. Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık" dedi.