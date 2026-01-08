Trendyol Süper Lig takımlarından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli futbolcu Abdul Kader Moussa Kone'yi transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki forvet ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
🔴⚫️ Abdul Kader Moussa Kone https://t.co/f2USGpFuDU Fatih Karagümrük'te ✍🏼— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 8, 2026
Moussa Kone'ye ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.… pic.twitter.com/23zUX8JOt7