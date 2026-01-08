Trendyol Süper Lig takımlarından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli futbolcu Abdul Kader Moussa Kone'yi transfer etti.

Trendyol Süper Lig takımlarından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli futbolcu Abdul Kader Moussa Kone'yi transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki forvet ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.