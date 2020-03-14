Lionel Messi'den koronavirüs paylaşımı
Barcelona'nın Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, dünyaya kabus gibi çöken ve spor müsabakalarının askıya alınmasına sebep olan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Messi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Herkes için karmaşık günlerden geçiyoruz. Şu anda yaşananlar nedeniyle endişeliyiz ve bu virüsten etkilenen, ailesi ya da arkadaşları yakalanan insanların yerine kendimizi koyarak yardım etmek istiyoruz. Onlar hastanelerin ve sağlık merkezlerinin önünde mücadele veriyor. Hepsine güçlü olmaları için selamlarımı yolluyorum" dedi.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, koronavirüs salgını nedeniyle açıklamalarda bulundu.
Lionel Messi açıklamasında, "Herkes için karmaşık günlerden geçiyoruz. Şu anda yaşananlar nedeniyle endişeliyiz ve bu virüsten etkilenen, ailesi ya da arkadaşları yakalanan insanların yerine kendimizi koyarak yardım etmek istiyoruz. Onlar hastanelerin ve sağlık merkezlerinin önünde mücadele veriyor. Hepsine güçlü olmaları için selamlarımı yolluyorum" dedi.
"SAĞLIK HER ZAMAN ÖNCE GELİR"
Koronavirüsle baş etmenin yollarına değinen Messi, "Sağlık her zaman önce gelir. Şu anda olağanüstü zamanlardayız ve talimatları uygulamalıyız. Sadece bu şekilde etkili olarak bununla savaşabiliriz. Sağduyulu olma ve evde kalma zamanı. Her zaman sahip olamadıklarınla zaman geçirmek için de kusursuz bir zaman. Herkese sarılıyorum ve umuyorum ki bu durumu kısa süre içinde tersine çevirebiliriz" açıklamasını yaptı.
From the 🏡 of the 🐐— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) March 14, 2020
Leo #Messi: "Now is the time to be responsible and stay at home." 💙❤️ #StayAtHome pic.twitter.com/GhVjiTe4Na
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