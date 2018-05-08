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    08 Mayıs 2018, Salı

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    İrem Yaman Avrupa Şampiyonluğu için iddialı

    İrem Yaman Avrupa Şampiyonluğu için iddialı
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    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    Olimpik Milli Taekwondocumuz İrem Yaman, Rusya’nın Kazan şehrinde, 10-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Altın madalya arayacak.

    62 kiloda turnuvaya katılacak olan İrem Yaman, 11 Mayıs günü tatamiye çıkarak madalya mücadelesi yapacak. 8 yaşından beri taekwondo yapan İrem Yaman 62 ve 57 kilolarında yarıştı ve 2'si ümitlerde olmak üzere 3 kez Avrupa Şampiyonluğu yakaladı.

    En büyük başarısını yakalayarak 2015 yılında büyüklerde Dünya Şampiyonluğu yaşadı. Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen, her sıklette 12 seçilmiş sporcunun yarıştığı Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nde 57 kiloda yine altım madalya kazanma başarısını gösterdi. 2018 yılı itibariyle, Dünya Taekwondo Federasyonu'nun kadınlar 62.kg sıralamasında 1.sırada yer almaktadır. İrem Yaman bu Avrupa şampiyonasında da en büyük favorimizden biri olarak milli takımımızı temsil etmektedir.

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