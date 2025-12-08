Türkiye, 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya ile ortak ev sahipliği yapacağı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Ankara'da 3 karşılaşma oynadı. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılan maçlarda ay-yıldızlılar, Slovenya'yı 30-25 mağlup etti, Kuzey Makedonya'ya 29-26, Slovakya'ya da 32-28 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli takımın başantrenörü Ginesta Montes, "İlk maçta (Kuzey Makedonya) iyi oynamadık. Maça odaklanamadık bile. Kaybetmemizin sebebi bu. İkinci maçımız (Slovakya) çok daha iyiydi. Önceki maça göre sahadaki duruşumuz daha iyi, motivasyonumuz daha yüksekti. Son maç (Slovenya) tamamen daha iyi olduğumuz bir maçtı. Bence savunmamız, kalecilerimiz maçta çok iyi iş çıkardı ve böylelikle hücumda da birçok sorunu çözmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

38 yaşındaki İspanyol teknik adam, mümkün olduğunca fazla maç oynamanın takımı analiz etmek adına önemli olduğunu belirterek "Maçtan maça oyunumuzu geliştiriyoruz. Oyuncularım ilk ve ikinci maçtan sonra kendilerini daha rahat hissettiler. Maçlar oynayarak, nasıl oynamamız gerektiğini öğrenerek zayıf yönlerimizi görüyoruz. Şimdi bunların üzerinde çalışarak zayıf yönlerimizi geliştirebilir ve gelecekte daha güçlü bir takım olabiliriz." ifadelerini kullandı.