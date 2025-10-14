Türkiye Güreş Federasyonu ilk kez grappling ve amatör MMA branşlarında şampiyonalara katılacak!

Türkiye Güreş Federasyonu, ilk kez Grappling ve MMA branşlarında uluslararası organizasyonlara katılım sağlayarak, 14–20 Ekim tarihleri arasında Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenecek şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek. İşte detaylar...

Türkiye Güreş Federasyonu, ilk kez Grappling ve MMA branşlarında uluslararası organizasyonlara katılım sağlayarak, 14–20 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek. İşte detaylar...

14 Ekim'de başlayacak olan Dünya Grappling Şampiyonası'nda Eda Aydemir (58 kilo), Ahmet Talha Başaran (71 kilo) ve Talha Umar (84 kilo) mücadele edecek. Organizasyon, 16 Ekim'de tamamlanacak.

14-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Amatör MMA Şampiyonası'na ise Ferit Göktepe (62 kilo), Kaan Berk Acar (71 kilo), Ruslan Arslangereev (84 kilo) ve Mahsun Şehzade (100 kilo) katılacak.

Her iki organizasyonda da Türkiye Güreş Federasyonu bünyesinde yer alan sporcular, ilk kez bu branşlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 2024 yılında yapılan kongrede UWW çatısı altına giren amatör MMA branşında güvenlik odaklı kurallar ön planda tutuluyor.

İlk kez düzenlenecek Amatör MMA Dünya Şampiyonası, profesyonel MMA organizasyonundan şu temel farklılıklarla ayrılıyor:

- Eldivenler, dişlik, kaval koruyucu ve kasık koruyucu gibi ekipmanların kullanımı zorunludur.

- Yere düşmüş rakibin başına vurmak kesinlikle yasaktır.

- Dirsek vuruşları, ayaktaki rakibe diz vuruşları ve profesyonel MMA'da serbest olan bazı riskli teknikler yasaktır.

- Amatör MMA, 3 raunt x 3 dakika formatında, standart açık minder alanlarında uygulanıyor.