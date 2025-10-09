Fenerbahçe Medicana 3-1 Spor Toto | MAÇ SONUCU-ÖZET

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen Ankara Cumhuriyet Kupası 2. maçında Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.