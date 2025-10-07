2 kez ağır siklet dünya şampiyonu Tyson Fury, Usyk karşısında aldığı üst üste yenilgilerin ardından temmuz ayında üçüncü bir maça hazır olduğunu belirtmişti. "Gypsy King" lakaplı Britanyalı boksör daha sonra ise artık emekli olduğunu ve tekrar ringlere dönmek istemediğini ifade etmişti. Spor salonunda yaptığı antrenmanları sosyal medya hesabından düzenli olarak paylaşan Tyson Fury'nin ringe dönüp dönmeyeceği ünlü organizatör Frank Warren'a soruldu.

İFL TV YouTube kanalına konuşan Warren, "Geri döneceğini düşünüyorum, geri dönmek istediğini düşünüyorum ve dönecek. Ancak sürekli söylediğim gibi, bunu yapmaya hazır olduğunda kendi tercihi olacak. Bu yıl olmayacak, gelecek yıl olacak." dedi. Warren bu açıklamasıyla 37 yaşındaki Fury'nin 2026'da ringe yeniden çıkacağının sinyalini verdi.

All Out Fighting'de yer alan haberde birçok boks hayranının Fury'nin Anthony Joshua ile karşı karşıya gelmesini arzu ettiği belirtildi. Yıllardır sözlü atışmalarda bulunan ikili hiç ringde kozlarını paylaşmadı. Joshua'nın menajeri Eddie Hearn'ün Fury ile bir maç yapmak için görüşmeleri sürdürdüğü ancak henüz durumun netlik kazanmadığı belirtildi. Fury'nin gelecek yıl ringe dönüş maçını Joshua ile yapması gündemde.

