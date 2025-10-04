Milli sporcularımız Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skor ile kazanan millilerimiz altın madalya kazandı.
İŞTE O ANLAR
