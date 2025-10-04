Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan Avrupa şampiyonu!

Milli atıcılarımız Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaştılar.

Milli sporcularımız Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skor ile kazanan millilerimiz altın madalya kazandı.

İŞTE O ANLAR