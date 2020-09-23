23 Eylül 2020, Çarşamba

RİZESPOR

Doğan Erdoğan Çaykur Rizespor'da

Doğan Erdoğan Çaykur Rizespor'da
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

ekiplerinden , 'dan ayrılan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğiniz sezon 'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu , Başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Doğan Erdoğan'a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Doğan Erdoğan, 2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla lig, kupa ve Avrupa Ligi'nde toplam 36 maçta bin 186 dakika süre almıştı.

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