Doğan Erdoğan Çaykur Rizespor'da

Geçtiğiniz sezon Trabzonspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Çaykur Rizespor Başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Doğan Erdoğan'a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Doğan Erdoğan, 2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla lig, kupa ve Avrupa Ligi'nde toplam 36 maçta bin 186 dakika süre almıştı.

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