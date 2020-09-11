11 Eylül 2020, Cuma

RİZESPOR

Stjepan Tomas: Böyle bir penaltı görmedim

Böyle bir penaltı görmedim”
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

, maçında en az bir puanı hak ettiklerini ve verilen penaltı pozisyonun penaltı olmadığını savundu.

'in ilk haftasında evinde 'yi ağırladı. Müsabaka Fenerbaçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Karadeniz ekibinin , "Maça iyi başladık. Oyun olarak top bizdeydi. Maalesef olmadı. En az bir puanı hak ettik ama hakem hatalarıyla biz üzüldük. Çok emek veriyoruz, çok çalışıyoruz ama hakemler. İleride inşallah böyle durumlar olmaz. İyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik ama olmadı. Bu sene iyi bir Rizespor olacağız. Uzun yıllar Türkiye'de top oynadım. Ben böyle bir penaltı görmedim" dedi.

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