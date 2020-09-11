Enner Valencia'dan flaş penaltı yorumu!

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ekvadorlu futbolcu, mücadelenin ikinci yarısında takımına kazandırdığı penaltı pozisyonuyla ilgili "Pozisyonda rakip oyuncunun bana bir müdahalesi oldu. Ben topa hareketlenemedim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçtaki üstünlüğü getiren penaltıda yerde kalan Enner Valencia, maç sonrasında konuştu.

Pozisyonu anlatan Ekvadorlu oyuncu, "Pozisyonda bana bir müdahalesi oldu rakip oyuncunun, ben topa hareketlenemedim. Önemli olan takımı daha iyi yere götürmek, kendi adıma da çok mutluyum." dedi.

İlk maçın öneminden bahseden Valencia, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da ilk maçlar çok önemli. Bu maçın önemini biliyorduk ve galibiyetle başladık. Bu galibiyet bize motivasyon sağlayacak ve daha iyi yere gitmemize yol açacak." ifadelerini kullandı.

İŞTE O POZİSYON:

DİĞER