Beşiktaş, David Jurasek ile yollarını ayırmaya hazırlanırken sol bek mevkisine ise bir hamle yapmayı hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Burnley'nin 24 yaşındaki sol beki Quilindschy Hartman'ı gündemine aldı.

Ara transfer döneminin resmen başlaması sonrası Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak Antalya kamp kadrosunu açıklamış, sağ bek Jonas Svensson ile sol bek David Jurasek'in sözleşme fesih görüşmeleri sebebiyle kadroda yer almadığını duyurmuştu. Beşiktaş, bu doğrultuda sol bek mevkisi için bir hamle yapmak istiyor. Son olarak siyah-beyazlılar için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN HARTMAN HAMLESİ

Beşiktaş'ın Burnley'de forma giyen sol bek Quilindschy Hartman'ı transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Hartman'ın son dönemde Burnley'de süre bulamamaktan şikayetçi olduğu ve daha fazla oynayacağı bir kulübe gitmek istediği belirtildi.

One Football'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın transferde kiralama formülünü izlemesinin olası olduğu ancak siyah-beyazlıların henüz Hartman'ın transferi için Burnley'e resmi bir teklif yapmadığı öğrenildi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü ile Quilindchy Hartman, Feyenoord döneminde takım arkadaşıydılar. İki isim, Feyenoord'un kazandığı 2022/2023 Eredivisie şampiyonluğunda kadrodaydılar.

