Frattesi, Fenerbahçe'ye transferi hakkında kararını verdi! Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devre arasında bir orta saha transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Davide Frattesi için Inter ile nabız yoklamış ve beklemeye geçmişti. İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilere İtalyan oyuncudan haber geldi. İşte detaylar...





Davide Frattesi'nin Inter'deki geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve kariyer planlamasını bu doğrultuda yaptığı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcunun, Dünya Kupası yılı olması nedeniyle düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmeyi öncelik haline getirdiği belirtiliyor.

Oyuncunun bu tutumundan dolayı transfer etmek isteyen ekiplerden bir tanesi de Fenerbahçe. Inter ile transfer görüşmelerini sürdüren ve İtalyan ekibinin 30 milyon euro'luk bonservis beklentisini karşılamaya hazır olan Fenerbahçe'ye Davide Frattesi'den transfer yanıtı geldi.