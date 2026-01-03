Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Guendouzi'ye teklif yaptı!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Guendouzi'ye teklif yaptı! Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devre arasında bir orta saha transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de gözler İtalya'ya çevrildi. Çizme basınından gelen iddialara göre sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız oyuncu için resmi teklifini iletti. Fenerbahçe Haberleri





Ara transfer döneminin hemen başında Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna kattığını TFF'ye bildiren Fenerbahçe, orta saha transferi için de harekete geçti. İtalya pazarında transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacviertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Matteo Guendouzi için devreye giren Fenerbahçe'nin, Fransız oyuncu için Lazio'ya tekif yaptığı iddia edildi. İtalyan basınından Tutto Mercato'dan Marco Conterio'nun haberine göre, Sunderland ve Newcastle'ın ardından sarı-lacivertliler de resmi teklifini iletti.