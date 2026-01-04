Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Sezon başında 35 milyon Euro ödenmişti
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Cimbom, İngiltere Premier Lig'den flaş bir yıldız için devreye girdi. Sarı kırmızılıların, sezon başında bonservisine 35 milyon Euro ödenen o futbolcu için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.01.2026 - 10:04