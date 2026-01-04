Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Sezon başında 35 milyon Euro ödenmişti

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Sezon başında 35 milyon Euro ödenmişti Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Cimbom, İngiltere Premier Lig'den flaş bir yıldız için devreye girdi. Sarı kırmızılıların, sezon başında bonservisine 35 milyon Euro ödenen o futbolcu için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...





Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da ara transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen ve transferde önemli futbolcularla temas halinde olan sarı kırmızılılarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.