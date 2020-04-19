Jahovic bombası
Çaykur Rizespor, Antalya’nın Makedon golcüsü Adis Jahovic'i kadrosuna katmak istiyor. 33 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar kısa sürede start alacak.
Bir yandan koronavirüs nedeniyle lige verilen arada zararları azaltmak için çabalayan Çaykur Rizespor, diğer yandan da gelecek sezon planlaması için kolları sıvadı. Hücum hattında sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinin, Süper Lig'in gözde golcüleri arasında yer alan Adis Jahovic'i transfer etmek istediği iddia edildi. Türkiye'de birçok takımda forma giyen ve son olarak Antalyaspor'da görev yapan 33 yaşındaki forvet için pazarlıkların kısa sürede başlayacağı vurgulandı. Jahovic ise teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor.
BONSERVİS ÖDEMEYECEK
Teknik direktör Ünal Karaman'ın da yıldız oyuncu için olumlu rapor sunduğu ve 'gol yollarındaki sorunu çözer' mesajını ilettiği ifade edildi. Ligin ilk yarısını Yeni Malatya'da geçiren Makedon forvet, 12 golle bir süre krallıkta zirvede yer almıştı. Ardından Antalya'nın yolunu tutan Jahovic, 6 maçta 2 golle oynadı. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu ve kulübü Antalya ile masaya oturacak yönetimin, bu transferi bonservis ödemeden yapmak istediği bildirildi.
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