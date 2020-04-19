19 Nisan 2020, Pazar

RİZESPOR

Jahovic bombası

Jahovic bombası
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

, Antalya’nın Makedon golcüsü 'i kadrosuna katmak istiyor. 33 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar kısa sürede start alacak.

Bir yandan koronavirüs nedeniyle lige verilen arada zararları azaltmak için çabalayan , diğer yandan da gelecek sezon planlaması için kolları sıvadı. Hücum hattında sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinin, Süper Lig'in gözde golcüleri arasında yer alan 'i transfer etmek istediği iddia edildi. Türkiye'de birçok takımda forma giyen ve son olarak Antalyaspor'da görev yapan 33 yaşındaki forvet için pazarlıkların kısa sürede başlayacağı vurgulandı. Jahovic ise teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor.

BONSERVİS ÖDEMEYECEK
Teknik direktör Ünal Karaman'ın da yıldız oyuncu için olumlu rapor sunduğu ve 'gol yollarındaki sorunu çözer' mesajını ilettiği ifade edildi. Ligin ilk yarısını Yeni Malatya'da geçiren Makedon forvet, 12 golle bir süre krallıkta zirvede yer almıştı. Ardından Antalya'nın yolunu tutan Jahovic, 6 maçta 2 golle oynadı. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu ve kulübü Antalya ile masaya oturacak yönetimin, bu transferi bonservis ödemeden yapmak istediği bildirildi.

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