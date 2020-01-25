25 Ocak 2020, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da Attamah ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibinde şok ayrılık!
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 Giriş Tarihi: 25.01.2020

ekiplerinden , yaz döneminde 'den kiraladığı defans oyuncusu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Çaykur Rizespor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz sezon başı döneminde kadrosuna dahil ettiği ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Kulübümüz sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

Ganalı stoper, Rizespor'da 15 maça çıkarken 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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