Çaykur Rizespor'da Attamah ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yaz transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kiraladığı defans oyuncusu Joseph Attamah ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Çaykur Rizespor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kulübümüz sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.
Kulübümüz sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."
Ganalı stoper, Rizespor'da 15 maça çıkarken 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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