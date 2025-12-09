Ortak cevap netti: "Brighton, düzenli olarak ilk 11'de forma giymeye başlayan Ferdi'ye güveniyor. Bu nedenle şu an için gelecek tekliflere olumlu yaklaşmayı düşünmüyorlar." 26 yaşındaki sol beki çok isteyen Fenerbahçe, ocak ayında transferi sonuçlandıramazsa sezon sonunda yeniden hamle yapacak.