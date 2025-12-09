Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye mi dönüyor? İngilizler açıkladı
Şampiyonluk yarışında 3. sıraya düşen Fenerbahçe'de gözler ocak ayında yapılacak transferlere çevrildi. Sarı lacivertlilerin ilk olarak Ferdi Kadıoğlu için hamle yapacağı öğrenildi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın en büyük hayallerinden biri, Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden Kadıköy'e döndürmek.
Bu doğrultuda sportif direktör Devin Özek'e talimat veren Saran, tüm şartları zorlama kararı aldı.
Sabah'ta yer alan habere göre Brighton'ı yakından takip eden İngiliz gazetecilere, "Kulüp Ferdi'yi bırakmayı düşünüyor mu?" sorusunu yöneltildi.
Ortak cevap netti: "Brighton, düzenli olarak ilk 11'de forma giymeye başlayan Ferdi'ye güveniyor. Bu nedenle şu an için gelecek tekliflere olumlu yaklaşmayı düşünmüyorlar." 26 yaşındaki sol beki çok isteyen Fenerbahçe, ocak ayında transferi sonuçlandıramazsa sezon sonunda yeniden hamle yapacak.