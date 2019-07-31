31 Temmuz 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Rizespor, Oğuz Yılmaz'ın peşinde

Rizespor, Oğuz Yılmaz'ın peşinde
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 31.07.2019

Yukatel Denizlispor'un savunmasının önemli oyuncularından , 'un radarına girdi. Karadeniz temsilcisinin Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

Yukatel Denizlispor'un geçtiğimiz sezon devre arasında Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı başarılı defans oyuncusu yeşil-siyahlı takımda geçtiğimiz sezon 10 maçta forma giydi. Sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Yılmaz'ı, 'un kadrosuna almak istediği öğrenildi. İsmail Kartal'ın yeniden oluşturduğu kadroda 26 yaşındaki Oğuz Yılmaz'ı da görmek istediği belirtildi.

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