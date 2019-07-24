24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Çaykur Rizespor'un Bolu kampı başladı
Giriş Tarihi: 24.07.2019
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bolu'da kampa girdi.
Kara yoluyla kente gelen kafile, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde bulunan bir otelde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Rize ekibi, daha sonra core çalışması yaptı.
Mavi-yeşili ekip, kampın ilk antrenmanını pas çalışması yaparak tamamladı.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Bu arada teknik adam Kartal'ın, yarınki sabah antrenmanı öncesi basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
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