24 Temmuz 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'un Bolu kampı başladı

Çaykur Rizespor'un Bolu kampı başladı
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2019

ekiplerinden , 'da kampa girdi.

Kara yoluyla kente gelen kafile, D-100 kara yolunun kesiminde bulunan bir otelde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Rize ekibi, daha sonra core çalışması yaptı.

Mavi-yeşili ekip, kampın ilk antrenmanını pas çalışması yaparak tamamladı.

, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Bu arada teknik adam Kartal'ın, yarınki sabah antrenmanı öncesi basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

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