Çaykur Rizespır Muğdat ve El Kabir'in peşinde
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Galatasaray kanat oyuncusu ve Ankaragücü'nün forvetinin peşinde
Ligde sonuncu sıradaki Çaykur Rizespor, transfere hız verdi. Birçok ismi gündemine alan yeşil-mavililer, Galatasaray'da ilk yarıda fazla şans bulamayan, geçen sezonun parlayan isimlerinden Muğdat Çelik ile ligde ilk yarıda 6 gol atan Ankaragücü'nün Faslı golcüsü El Kabir için beklemeye geçti. Sportif Direktör Yılmaz Bal, "Muğdat Çelik'i takımımızda görmek isteriz. Galatasaray'ın Muğdat'la ilgili kararını bekliyoruz. El Kabir kulübünden ayrılırsa gündemimizde olabilir" dedi. Bu arada Başkan Hasan Kartal, takviye yapacaklarını belirterek "En az 4-5 oyuncu transfer etmeye çalışacağız" diye camiaya müjde verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!