03 Ocak 2019, Perşembe

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespır Muğdat ve El Kabir'in peşinde

Muğdat ve El Kabir listede
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2019

ekiplerinden kanat oyuncusu ve Ankaragücü'nün forvetinin peşinde

Ligde sonuncu sıradaki , transfere hız verdi. Birçok ismi gündemine alan yeşil-mavililer, 'da ilk yarıda fazla şans bulamayan, geçen sezonun parlayan isimlerinden ile ligde ilk yarıda 6 gol atan Ankaragücü'nün Faslı golcüsü için beklemeye geçti. Sportif Direktör Yılmaz Bal, "Muğdat Çelik'i takımımızda görmek isteriz. Galatasaray'ın Muğdat'la ilgili kararını bekliyoruz. El Kabir kulübünden ayrılırsa gündemimizde olabilir" dedi. Bu arada Başkan Hasan , takviye yapacaklarını belirterek "En az 4-5 oyuncu etmeye çalışacağız" diye camiaya müjde verdi.

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