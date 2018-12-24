24 Aralık 2018, Pazartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da Jach ve Traore ile yollar ayrılıyor

Çaykur Rizesporda gidecekler belli oldu
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

ekiplerinden , sezon başında kadrosuna kattığı ve 'a kendilerine takım bulmaları için izin verdi.

öncesi teknik direktör yönetiminde transfer çalışmalarını planlayan yeşil-mavili ekip, ilk olarak ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan Polonyalı stoperi ve Senegalli savunma oyuncusu 'ye ikinci yarıda kadroda düşünülmediklerini iletti.

Her iki oyuncuya kulüp bulmaları için izin verildi.

Jaroslaw Jach, 'den 1 yıllığına kiralık olarak, Traore ise Nottingham Forest'tan 2+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlanmıştı.

Kulüp başkanı Hasan yaptığı açıklamada, Okan Buruk ile yapacakları son görüşmeyle takımda giden oyuncuların netleşeceğini belirtti.

Takımdaki bazı oyuncuların kadroya giremediğini ifade eden Kartal, "Maalesef sezon başındaki yanlışlarımız bizi ilk yarı sonunda rakiplerimizin gerisinde bıraktı. Çok iyi bir planlamayla ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Bazı oyuncular ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmak için çalışıyoruz. Amacımız ikinci yarıda çok daha geniş ve alternatifli bir kadro kurmak." diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Taraftarımızdan tek isteğimiz takımına sahip çıksın "Taraftarımızdan tek isteğimiz takımına sahip çıksın"
Trabzonspor ile Rizespor 35. randevuda Trabzonspor ile Rizespor 35. randevuda
İlk yarıyı, kazanarak bitirmek istiyoruz "İlk yarıyı, kazanarak bitirmek istiyoruz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör