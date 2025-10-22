UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Norveç ekibinin sportif direktörü Havard Sakariassen, Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin sorularını yanıtladı. RAMS Park atmosferini hakkında konuşan Sakariassen, dev maç öncesi meydan okudu. İşte röportajın tamamı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak BodoGlimt'in Sportif DirektörüHavardSakariassenFotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'yeözel açıklamalarda bulundu.
Son yıllarda Bodø/Glimt'in yükselişini büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Başarınıza yol açan projeden bahseder misiniz?
"DEĞERLERİMİZE BAĞLI KALIYORUZ"
Bu aslında oldukça kapsamlı bir soru, çünkü birçok katmanı var. Ancak özünde, her şeyin gerçekten değerlerine bağlı kalan bir kültüre dayandığını söyleyebiliriz.Performans, gelişim, sadakat ve birliktelik. Uzun yıllar boyunca kendi inandıklarımıza dayanarak, istikrarlı bir şekilde ve kendi yolumuzda çalışma ayrıcalığına sahip olduk. Kulüp olarak sabit hedefler belirlemiyoruz; bunun yerine bir vizyonumuz ve yaptığımız işin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarma isteğimiz var.
Avrupa futboluna önemli oyuncular kazandırıyorsunuz. Jens Hauge, Erik Botheim ve Albert Gronbaek gibi örnekler var. Artık Avrupa'nın büyük kulüpleri Bodø/Glimt oyuncularına ilgi gösteriyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
"OYUNCULARIMIZ AVRUPA'DA CAZİP GELİYOR"
Yıllar içinde Avrupa sahnesinde rekabet edebilen bir takım olduğumuzu kanıtladık. Doğal olarak bu, oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin başkaları için cazip hale gelmesi anlamına geliyor. Bu konuya çok fazla odaklanmıyoruz, ancak güçlü performansların mantıksal bir sonucu olarak görüyoruz.
Norveç futbolunda neler değişti? Dünya Kupası'na katılmaya çok yakınsınız. Bodø/Glimt'in başarısı Norveç milli takımına olumlu bir etki yaptı mı?
"BODO GLIMT NORVEÇ KULÜPLERİNE İLHAM VERİYOR"
Norveç futbolu son beş-altı yılda büyük bir ilerleme kaydetti. Bodø/Glimt'in hikayesi muhtemelen Norveç'teki diğer kulüplere de ilham verdi ve genel olarak Norveç kulüp futbolu heyecan verici bir yolda ilerliyor. Eliteserien'deki seviye yükseliyor ve artık Avrupa kupalarında iz bırakma potansiyeline sahip birkaç Norveç kulübümüz var. Milli takıma gelince, bu biraz farklı bir konu, Norveç pasaportuna sahip dünyanın en iyi oyuncularından bazılarına sahip olduğumuz için şanslıyız. Genel olarak bakıldığında Norveç futbolu çok heyecan verici bir konumda.
Son üç yılda Avrupa kupalarında grup aşamalarından başarıyla ilerlediniz ve önemli başarılara imza attınız. Bu sezon, Şampiyonlar Ligi'nin en düşük bütçeli takımlarından biri olmanıza rağmen iki maçınızda da yenilmediniz. Hatta Tottenham karşısında çok iyi oynadınız. Şampiyonlar Ligi'ndeki hayaliniz nedir?
"GLIMT KİMLİĞİYLE OYNAMAK BİZİM İÇİN ESAS"
Açıkçası bu türden hayallerle düşünmüyorum. Her zamanki şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Her gün gelişmek, nerede oynarsak oynayalım öğrenmek ama her zaman cesaretle ve kimliğimizle, net bir Glimt kimliğiyle oynamak bizim için esas.
Galatasaray, bir önceki haftada Liverpool'u sahasında yendi. İngilizler Türkiye'deki atmosferden fazlasıyla etkilendi. RAMS Park'ta Türk taraftarların oluşturacağı baskıdan endişe duyuyor musunuz?
"MEYDAN OKUMA OLARAK GÖRÜYORUZ"
Atmosfer denilince akla gelen efsanevi stadyumlardan biri olduğu kesin. Bundan dolayı bir endişemiz yok.Biz bunu harika bir meydan okuma olarak görüyoruz ve böyle muhteşem bir sahada oynamayı dört gözle bekliyoruz.
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü torbadan Galatasaray ile eşleştiniz. Bu konuda kendinizi şanssız hissediyor musunuz? Devler Ligi için önemli transferler yapan Galatasaray'ın yatırımları hakkında ne düşünüyorsun?
"GÜÇLÜ OLDUKLARI KESİN"
Biz bu şekilde düşünmüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bize muhteşem meydan okumalar sunulduğunu düşünüyoruz. Rekabet son derece zorlu, bu yüzden turnuvaya katılan her takım zaten iyi bir takım. Galatasaray'ın transfer politikası konusunda yorum yapacak kişiler elbette benden daha bilgili, ancak güçlü bir takım oldukları kesin.
Galatasaray'da forma giyen Norveçli futbolcularla Türkiye'deki atmosfer hakkında konuşma fırsatınız oldu mu?
"TÜRKİYE'DE OYNAMA TECRÜBEMİZ VAR"
Hayır, onlarla bu konuda konuşmadık. Omar 2023/24 sezonunda Glimt kadrosundaydı. Ancak daha önce Beşiktaş'a karşı oynadık, bu yüzden Türkiye'de oynamak konusunda biraz tecrübemiz var. Galatasaray'a karşı mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.
Türkiye'den herhangi bir kulüp sizinle transfer için iletişime geçti mi? Türk kulüplerinin Bodo/Glimt oyuncularıyla ilgilendiği haberleri çıkmıştı.
Politika gereği, oyuncu transfer süreçlerimizle ilgili konularda asla yorum yapmıyoruz.