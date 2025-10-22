Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülü için 10 futbolcu belirlendi. Listede Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen'e de yer verildi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray'da Victor Osimhen, Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülü için belirlenen ilk 10 aday arasında yer aldı. Nijeryalı yıldız ile birlikte listede yer alan diğer isimler ise şu şekildeydi: Frank Anguissa, Fiston Mayele, Mohamed Salah, Denis Bouanga, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Dussama Lamlidui, Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr.